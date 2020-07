Production brute d’électricité: Une chute de 8,5% enregistrée en avril 2020

L’Agence nationale de statistique et de la démographie (ANSD) dans sa rubrique les repères statistiques a fait savoir que la production brute d’électricité a chuté au mois d’avril 2020.

La production brute d’électricité de la Société Nationale d’Electricité (SENELEC) a chuté de 8,5% par rapport au mois précédent. C’est ce qu’a révélé l’Agence nationale de statistique et de la démographie. Celle-ci a également fléchi par rapport à la période correspondante de l’année passée.

Quant à la production industrielle dont l’évolution est captée à travers l’Indice Harmonisé de la Production Industrielle (IHPI), s’est raffermie en variation mensuelle. Cette performance est expliquée par la hausse de la production des industries chimiques, principalement la fabrication de produits pharmaceutiques en relation avec la pandémie de la covid-19. L’IHPI a également progressé de par rapport au mois d’avril 2019.

S’agissant le ciment, les exportations, les ventes locales et la production se sont simultanément renforcées en avril 2020 comparativement au mois précédent. En glissement annuel, les ventes locales de ciment et la production ont augmenté alors que les exportations de ciment se sont contractées. D’après l’ansd, le trafic aérien est marqué, au mois d’avril 2020, par la baisse du nombre de passagers en rythme mensuel.

Cette situation fait suite à la fermeture des frontières aériennes aux vols de passagers occasionnant le repli du mouvement d’aéronefs et du fret, dans un contexte marqué par la pandémie de la covid-19. Comparativement au mois d’avril 2019, le nombre de passagers, les mouvements d’aéronefs et le fret ont connu une chute simultanée.

Pour sa part, le rythme du trafic du Port Autonome de Dakar a ralenti de 19,5% comparé au mois précédent. Cette situation est imputable au repli des débarquements, amoindrie par l’accroissement de 0,2% des embarquements.

Par rapport à la période correspondante de l’année précédente, l’activité portuaire a également ralenti de 15,3%, suite aux baisses notées aussi bien sur les embarquements que sur les débarquements. Concernant l’activité d’extraction minière, elle est marquée par une régression de la production d’attapulgite, du phosphate et du phosphate de chaux, relativement au mois précédent.

Cependant, celle d’attapulgite s’est accrue de 1,3% sur la même période. A cette occasion, la source soutient que le ralentissement de l’activité du secteur tertiaire, s’est illustré avec la régression de 5,6% du chiffre d’affaires des services en rythme mensuel, sous l’effet des baisses de ceux des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives », des « Activités financières et d’Assurance », des « Activités de service et de soutien et de bureau » et des services d’« Enseignement ».

Cette contreperformance est toutefois atténuée par les hausses enregistrées dans les «Activités immobilières », les « Activités Spécialisées, scientifiques et techniques », les services d’« Hébergement et Restauration » et les services de « transport ». S’agissant du chiffre d’affaires du service de commerce, il s’est replié de 13,2%. Durant la période sous revue, la compétitivité-prix de l’économie sénégalaise, mesurée à travers le Taux de Change Effectif Réel (TCER), s’est dégradée de 1,4%, en variation mensuelle. Cette situation est imputable à l’appréciation du franc CFA vis-à-vis des monnaies des partenaires commerciaux, dans un contexte de différentiel d’inflation défavorable.

Rewmi.com | Zachari BADJI