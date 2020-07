PROFESSEUR SEYDI FRÔLE LA MORT

C’est L’OBS qui donne l’info. Le Pr Moussa Seydi qui assistait hier à l’inhumation d’un ami a été agressé par un conducteur de scooter au cimetière de Yoff. Son agresseur l’a traité de lâche et de criminel. Ce dernier lui reprochait le non rapatriement des Sénégalais décédés de Covid à l’étranger. « Je m’appelle Monsieur, je suis ingénieur, je viens de la France. Vous êtes un lâche, vous êtes un criminel. Vous ne soignez personne. Vous cachez des morts », lui a-t-il balancé à la figure. Bouché bée, le Pr Seydi démarre sa voiture mais son agresseur le poursuit en l’injuriant. Et c’est de justesse que le Professeur a échappé à un accident de voiture en voulant éviter le scooter et ses occupants. Il a pris son téléphone pour relever le numéro de plaque de la moto. Craignant pour sa sécurité, il a joint le ministre de l’intérieur. Aly Ngouille Ndiaye a saisi ses hommes pour traquer l’auteur des propos injurieux à l’encontre du chef de service des maladies infectieuses de Fann. Aly Ngouille a les photos du scooter et de la plaque d’immatriculation.