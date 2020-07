Programme zéro déchet: AKF nettoie Rufisque et Thiès

Le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, était, hier vendredi, à Rufisque. Selon L’AS qui donne la nouvelle, c’était pour constater l’état d’avancement des travaux de curage de canaux et l’installation de PRN (points de regroupement normalisés) pour éradiquer les dépôts sauvages d’ordures et rendre plus agréable le cadre de vie.

Auparavant, le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique était à Thiès pour procéder aue lancement du Plan d’urgence des régions de l’UCG dans le cadre du «Programme Sénégal Zéro Déchet». Occasion saisie par Abdou Karim Fofana pour encourager les équipes de l’UCG présentes sur le terrain afin qu’elles nettoient et désensablent la capitale du rail.