Le projet américain Heifer vient d’être annoncé au niveau du Ranch de Doly (Linguère). Selon nos sources,cette structure est attendue pour l’ exploitation d’ une bonne partie de cette forêt exclusivement réservée aux acteurs de l’ élevage .Mais , des voix discordantes commencent à se faire entendre .Si certains émettent des réserves,d’ autres par contre, invitent, sur ces entrefaites, à plus de prudence: « Nous avons eu vent de l’ arrivée du projet américain Heifer au Ranch de Doly. Nous, en tant qu’acteurs de cette filière, voulons demander à l’ Etat ce, à travers notre Ministère de tutelle, de bien mesurer la portée d’une telle intervention dans nos murs.Nous sommes d’ avis qu’on mèner , au préalable ,des discussions très sérieuses pour mieux connaître les vrais tenants et aboutissants de ce projet, sa parfaite appréhension et, éventuellement, sa portée sociale au niveau de ce secteur », s’ est expliqué Aliou Dembourou Sow , Coordonnateur national de la Convergence des Éleveurs pour l’ Émergence du Sénégal ( CEES, favorable au pouvoir).L’ honorable député apériste et ,non moins, Président du Conseil départemental de Ranérou- Ferlo( Matam), d’inviter tout le monde à cultiver les vertus du dialogue et de la concertation : » Je pense qu’on ne doit pas jeter le bébé avec l’ eau du bain .Nous devons tous nous aligner tous derrière le Ministre de l’ Élevage et de la Production Animale ,M.Samba Ndiobène Kâ pour mieux étudier la portée d’ un tel projet.Ceux qui s’agitent, aujourd’hui, sont allés très vite en besogne.Les acquis obtenus dans notre politique pastorale sous le magistère du Président de la République son Excellence M. Macky devront être consolidés et non amoindris .Que tout le monde le comprenne comme tel », a fini par faire savoir le chef de file des éleveurs républicains.