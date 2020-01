Projet Promovilles : La banlieue fustige la lenteur des travaux

Les travaux lancés par Promovilles dans la banlieue, ont plongé dans le désarroi les populations qui fustigent les lenteurs. Mais les responsables du projet rassurent ces populations qui ont égrené un chapelet de doléances. Reportage !

Des ouvrages en phase de construction, des artères et des routes barrées, obligeant les populations et les voitures de circuler en sens inverse ou de faire de grands détours, des routes sont pas encore réhabilités tel est le décor dans plusieurs localités de la banlieue. En l’absence d’interlocuteur, les populations, victimes, dénoncent. « Ces travaux qui ont débuté il y a de cela presque 4 ans, menacent notre quiétude. Les canaux à ciel ouvert qui longent cette route mal goudronnée, installent l’insécurité dans le quartier. Les enfants y jouent et les moustiques envahissent nos maisons », déclare Maguette Dia, habitant de Malika. Awa Niang, résidant à Bène Baraque, donne ses impressions : « ce projet n’a que trop duré. Les enfants tombent et se blessent souvent dans les canaux. Même les adultes ne sont pas épargnés. Ma coépouse s’est fracturée la jambe l’année dernière en voulant traverser cette route mal éclairée et impraticable, surtout en période hivernale. »

Force est de constater que le projet Promovilles, principalement dans les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, cause d’énormes désagréments aux populations. Il y a peu de temps, les populations de la ville de « Mame Coumba Lamba » avaient fait une sortie pour dénoncer leur calvaire. A cela s’ajoutent les agresseurs qui profitent du ralentissement des voitures pour chiper aux personnes de leurs appareils cellulaires avant de prendre la poudre d’escampette. Les victimes de ces actes de vols sont nombreuses. Les habitants de certaines communes comme Thiaroye, Keur Massar, Gadaye, Wakhinane Nimzath, de Djiddah Thiaroye Kao, « Jaxaay » et Pikine, vivent le même problème. Et un délégué de quartier de réagir : « c’est un projet de l’Etat. Mais nous sommes trop impactés. Ce quartier était très paisible et il y faisait bon vivre, car nous n’avons pas des problèmes d’assainissement et de sécurité. Maintenant c’est devenu quasi invivable à cause des moustiques et des eaux stagnantes. Il faut que les choses bougent. Les ouvriers nous servent chaque jour des versions différentes. Les autorités doivent réagir. »

Il faut noter que les travaux de Promovilles portaient sur la réalisation de 25,2 Km de voiries aménagées, assainies et éclairées dans plusieurs villes du Sénégal. Des ouvrages ont été livrés dans certains endroits et dans d’autres pas encore terminés. Face à cette situation, les populations de la banlieue lancent un appel aux autorités pour leur achèvement.

Sada Mbodj