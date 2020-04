Propagation de la pandémie dans le monde

La pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde a désormais touché plus de 170 pays à travers la planète, et progresse de plus en plus rapidement dans le monde, et notamment dans les pays européens, devenus le principal foyer mondial, après que le virus a durement frappé la Chine, d’où il est parti.

Au 9 Avril, 1 426 096 cas ont été enregistré dans le monde. Si l’on soustrait les guéris et les morts, on peut estimer qu’environ 1 044 177 personnes sont encore malades du Covid-19.

Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la pandémie dans le temps. Après une croissance stable entre mi-janvier et mi-mars, le nombre de malades a connu une forte accélération, et ne cesse d’augmenter rapidement depuis.