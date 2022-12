Proxénétisme ou Prostitution : Un réseau maghrébin tombe à Dakar

Le trafic de drogue ne cesse de croître en Afrique de l’Ouest où 14,2 tonnes de cocaïne ont été saisies chaque année en moyenne entre 2019 et 2022, contre 5,5 tonnes pour la seule année 2007. Et Dakar est devenu, une cible pour les trafiquants vue sa position géographique et stratégique sur le monde. Récemment, un réseau de trafiquants maghrébin a été démantelé à Fann Hock.

Une information faisant état d’un réseau maghrébin de proxénétisme, de consommation et de trafic de drogue a suscité la curiosité des forces de sécurité qui ont immédiatement envoyé un élément de la Section de recherches (SR) de Dakar pour infiltré le réseau en se faisant passer pour un riche homme d’affaires du nom de Fadi. Pendant plusieurs semaines, il a pu échanger avec un point focal du réseau domiciliée à Fann Hock.

Ayant gagné la confiance de ce dernier, le gendarme infiltré, commande des filles pour une nuitée, moyennant 250 000 F CFA, par fille. Au nombre de 5, ces filles sont toutes étudiantes, souligne le journal. Et, elles sont louées à des hommes riches. C’est ainsi que Samira (point focal) a fait appel à des filles , leur indiquant que le riche homme d’affaires allait organiser, avec ses riches amis, tous des gendarmes, une soirée au bord de la piscine, à Ngaparou.

Placés sous mandat de dépôt et jugés par le Tribunal des flagrants délits, Samira Zaafor et sa bande seront fixés sur leur sort le 15 décembre prochain, date du délibéré de leur procès. Le Parquet a requis 2 ans de prison ferme contre le livreur, 2 mois ferme contre Samira et 1 mois de prison assorti du sursis pour le reste.