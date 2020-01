Ps: Dualité entre Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye

Le Parti socialiste a connu la dualité Senghor-Mamadou Dia, Tanor-Djibo Kâ, Tanor-Khalifa Sall… Se dirige-t-on aujourd’hui vers un duel au sommet entre Aminata Mbengue Ndiaye et Serigne Mbaye Thiam ? Dans le huis clos de la réunion du Bureau politique de samedi dernier, le secrétaire national aux Elections du parti s’est expliqué pour réaffirmer son engagement derrière Aminata Mbengue Ndiaye. «Je suis le premier à dire que Aminata Mbengue doit être secrétaire générale du parti après le décès de Tanor. Je ne peux pas dire cela et aujourd’hui poser des actes allant dans le sens contraire», a déclaré Serigne Mbaye Thiam, d’après des sources ayant assisté à la réunion. Auparavant, des sages du parti ont insisté sur la «nécessité» de se regrouper derrière Aminata Mbengue Ndiaye pour préserver «l’héritage de Ousmane Tanor Dieng». Il s’agit de Mame Bounama Sall, secrétaire national en charge de l’Administration et des finances du parti, Birahim Diagne, secrétaire général adjoint du parti, Mar Diouf, secrétaire général de l’Union régionale de Dakar, El Hadji Mansour Mbaye, Mamadou Faye, entre autres. Ce fut le même son de cloche chez les jeunes. «Par devoir de mémoire et de reconnaissance à notre regretté secrétaire général, le Mouvement national des jeunesses féminines du Ps sera légaliste et débout pour accompagner la direction du parti», a assuré Yéya Diallo, rapporte-t-on. Après avoir évoqué en début de rencontre la situation de la vente des cartes en tant que président de la commission, Serigne Mbaye Thiam a pris la parole une deuxième fois pour affirmer son respect de la ligne du parti. «L’histoire m’a donné raison. Quand je disais que Aminata Mbengue Ndiaye est le nouveau secrétaire général, certains du parti me critiquaient. Je le faisais en toute objectivité, sincérité. Il n’y avait pas de calculs de ma part. Je renouvelle ma fidélité et ma loyauté au secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye et au parti», clarifie M. Thiam, selon nos interlocuteurs. Alioune Ndoye de renchérir : «Je suis un fils du parti et donc je serai toujours pour le respect de ses directives.»