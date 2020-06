PSG : Gana parti pour rester

Si ces derniers jours, des rumeurs faisaient état d’un intérêt de clubs de Premier League, d’après Paris United. Idrissa Gana Gueye ne devrait pas quitter le PSG. Gueye n’a pas la tête à un départ, et encore moins pour des clubs ne disputant pas la Ligue des champions. Le finaliste de la dernière CAN est très heureux d’évoluer au Paris Saint-Germain et souhaite y gagner encore beaucoup de titres.