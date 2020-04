PSG: Gana tacle plus que Marco Verratti

Idrissa Gana Gueye est le joueur qui donne plus de tacles au Paris Saint Germain. Le milieu récupérateur sénégalais arrive en tête du recensement réalisé par le site spécialisé en statistique Opta.

Arrivé d’Everton l’été dernier, le Sénégalais est devenu un plier essentiel dans l’entre-jeu parisien. Gana a su gagner sa place au sein de l’effectif de Thomas Tuchel après ses débuts tonitruants en Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Avec Marco Verratti, Gana forme la paire de rêve dans le milieu parisien. En 31 matchs disputés l’ancien joueur d’Everton a inscrit un but et délivré trois passes décisives (Toutes compétitions confondues). Il s’est aussi distingué avec les tacles. Sous le maillot du PSG, il a réalisé le plus grand nombre de tacles (96 tacles avec 53,13 % de réussite).

1 Idrissa Gueye : tacles tentés : 96 (% de réussite : 53,13)

2 Marco Verratti : tacles tentés : 88 (% de réussite : 59,09)

3 Juan Bernat : tacles tentés : 62 (% de réussite : 64,52)

4 Marquinhos : tacles tentés : 61 (% de réussite : 49,18)

5 Presnel Kimpembe : tacles tentés : 55 (% de réussite : 67,27)

6 Thomas Meunier : tacles tentés : 50 (% de réussite : 74)

7 Leandro Paredes : tacles tentés : 40 (% de réussite : 62,5)

8 Layvin Kurzawa : tacles tentés : 40 (% de réussite : 72,5)

9 Thiago Silva : tacles tentés : 38 (% de réussite : 52,63)

10 Ander Herrera : tacles tentés : 30 (% de réussite : 56,67)