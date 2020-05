PSG: Guèye en danger

A la recherche d’un milieu de terrain pour la saison prochaine, Leonardo souhaite amener un joueur à la dimension plus physique pour équilibrer son groupe.

Deux pistes ont été évoquées ces derniers jours. Il s’agit de celle menant à Thomas Partey de l’Atlético de Madrid, et de Tiémoué Bakayoko, qui s’est offert une deuxième jeunesse à l’AS Monaco, où il est prêté par Chelsea.

Des joueurs disponibles pour un prix entre 30 et 45 ME. C’est dans cet ordre de prix que se trouve également Wilfred Ndidi, l’une des valeurs sures et des explications de la belle saison de Leicester. Le milieu nigérian est suivi de près par le PSG, et possède un prix estimé entre 45 et 50 ME, affirme ESPN repris sur Foot 01.

Des pistes qui peuvent remettre en question la position de titulaire de Idrissa Gana Gueye et qui pourraient obliger le PSG à se séparer notamment de quelques joueurs peu utilisés au milieu comme Julian Draxler ou Leandro Paredes. Un sacrifice que Leonardo est en tout cas prêt à faire lui qui veut muscler l’effectif parisien.