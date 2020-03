PSG : Un accord à 80M€ trouvé pour Kalidou Koulibaly

Alors que le PSG aurait fait de Kalidou Koulibaly sa priorité pour remplacer Thiago Silva, il ne ferait désormais plus aucun doute que le Sénégalais quittera Naples à l’issue de la saison.

Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG. Et si l’agent du Brésilien n’a cessé de répéter que le défenseur central souhaitait poursuivre avec le club de la capitale, Leonardo ne semble pour le moment, pas vraiment enclin à lui offrir une prolongation. Thiago Silva pourrait donc quitter le PSG à l’issue de la saison et s’engageant librement où il le souhaite. Un départ qu’il faudra alors pallier pour le club de la capitale. Et depuis quelques semaines, la priorité semble claire : Kalidou Koulibaly (Naples) serait l’option numéro 1 de Leonardo.

Un accord passé entre Naples et Koulibaly ?

Ce dimanche, Il Mattino fait de nouvelles révélations concernant l’avenir de Kalidou Koulbaly. Et visiblement, son départ de Naples cet été serait déjà acté. En effet, un accord aurait été passé entre les deux parties, qui auraient trouvé un terrain d’entente pour un transfert à 80M€. Le PSG et Leonardo savent donc à quoi s’en tenir pour recruter Koulibaly. D’ailleurs, comme le précise le média transalpin, le club de la capitale tiendrait bien la corde pour le Sénégalais.

Le 10 Sport