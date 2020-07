PSG : Un grand d’Europe se renseigne sur Guèye

Très surveillé en Angleterre, où il dispose d’une belle cote, le milieu de terrain Idrissa Gueye est sur les tablettes d’un géant de Premier League.

Interrogé sur son avenir, Idrissa Gueye n’a fait aucun mystère de ses intentions. Il veut rester à Paris et s’y imposer. Recruté il y a un an, le Sénégalais n’envisage pas de partir si tôt. Pourtant, du côté du PSG, on reste attentif à sa situation. En particulier Leonardo, qui souhaite plusieurs arrivées au milieu de terrain, et qui semble prêt à vendre des éléments de l’effectif si cela lui permet d’avoir les joueurs qu’il veut. Si Julian Draxler et Ander Herrera sont prioritaires au départ, Leandro Paredes et Idrissa Gueye pourraient eux-aussi plier bagage en cas de belle offre.

Manchester United regarde Gueye

Après avoir laissé un très bon souvenir en Angleterre, Idrissa Gueye est toujours suivi par les écuries de Premier League. Et selon nos informations, Manchester United serait récemment venu aux renseignements pour le milieu de terrain du PSG. Un simple contact pour prendre la température, aucune autre action concrète. Après l’intérêt de Wolverhampton, révélé par le10sport.com, c’est donc un autre club anglais qui vient mettre son nez dans le dossier Gueye.