Publication imminente de la liste des homosexuels sénégalais : Mame Mactar Gueye Jamra sous protection policière

Un détachement de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a été envoyé à Mame Matar Gueye pour sa garde rapprochée.

L’annonce a été faite par le président exécutif de Jamra. « Nous remercions le DGPN (directeur général de la Police nationale) Mame Seydou Ndour, d’avoir bien voulu détacher des éléments de la BIP (brigade d’intervention polyvalente) pour la garde rapprochée du vice-président de l’Ong Islamique Jamra, Mame Mactar Gueye », a posté imam Massamba Diop.

Cette décision intervient dans un contexte où Mame Matar Gueye s’apprête à publier la liste de 650 homosexuels sénégalais. Selon lui, dans cette liste, figurent plusieurs personnalités très connues du pays.

