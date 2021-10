Qatar 2022 : La CAF autorise l’accès du public

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mercredi dans un courrier, qu’elle autorise la Fédération sénégalaise de football (FSF) à accepter 2000 spectateurs pour le match devant opposer sa sélection à celle de la Namibie, ce samedi, pour le compte de la 3-ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

“La CAF a analysé et évalué votre site d’un point de vue médical, conformité aux exigences du stade, sûreté et sécurité et nous souhaitons vous informer que la CAF a décidé d’autoriser la participation de 2000 spectateurs uniquement dans la tribune principale du stade Lat-Dior de Thiès”, indique un communiqué de la CAF reçu par la FSF.

Victor Ciss , le secrétaire général de la FSF avait informé que l’instance dirigeante du football national avait interdit toute présence du public. “Nous avons fait une requête et nous avons une réponse négative”, avait déclaré le SG, indiquant que la FSF avait demandé une jauge à 60 pour cent.

Toutefois, si la CAF permet la présence de 2000 spectateurs, elle n’en demande pas moins à la Fédération sénégalaise de football de “bien vouloir se conformer pleinement” à la décision d’autorisation qu’elle a prise. Elle prévient qu’”en cas de non-respect”, la Fédération sénégalaise de football “s’exposera à des sanctions disciplinaires”.

Lors des matchs des deux premières journées, la CAF avait décrété un huis clos dans un premier temps, avant de permettre, après évaluation, la présence réduite de spectateurs lors des matchs Madagascar-Bénin (1-ère journée) et Côte d’Ivoire (2-ème journée).