Questions de sécurité et droits humains: Macky Sall a reçu la sous-secrétaire d’État américaine

Le président de la République a reçu ce mardi 14 mars, Uzra Zeya, Sous-secrétaire d’État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme.



Selon la note de la présidence de la République « la Sous-secrétaire d’État et le Président de la République ont discuté de la sécurité régionale et des questions mondiales telles que les droits de l’homme, la migration et la démocratie en Afrique de l’Ouest ».