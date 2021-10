Qui en veut à Baye Ciss?

Pour éclairer la lanterne sur cette affaire l’opposant avec la société Gret Neck Computer qui lui réclame une dette de 78 millions de F CFA. L’homme d’affaires Baye Ciss fait face à la presse ce mardi, pour apporter sa part de vérité sur une supposée affaire d’escroquerie dans laquelle est cité.

L’affaire opposant le milliardaire Baye Ciss et l’entreprise Gret Neck Computer va peut-être connaître une fin sous peu. En effet après plusieurs attaques et des fausses informations dans cette supposée condamnation pour escroquerie et abus de confiance, l’homme d’affaires a décider de rompre le silence. Ce mardi, il a fait face à la presse pour donner sa version des faits.

Selon son avocat, le juge d’instruction a été saisi pour éclaircir les choses, a cet, il a été entendu lui et la partie civile. Et après recoupements et vérifications, le juge d’instruction a prononcé le non-lieu informe l’avocat. Malgré cette décision sanctionnée par une ordonnance du juge, des informations ont été publiées élucidant que l’homme a été condamné pour escroquerie et abus de confiance par des médias, des accusations que l’avocat réfute et considère comme une tentative de manipulation. Plus loin, il avance qu’aucun bien de Baye Ciss n’a fait l’objet de saisie.

Pour préciser, l’avocat informe que toutes les décisions seront prises concernant ces publications sans fondements. Puisqu’il s’agit d’articles sans fondement.

À l’occasion, le principal concerné s’est aussi prononcé sur cette affaire qu’il considère juste comme de l’acharnement sur sa personne.