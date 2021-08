Qui est ce célèbre homme d’affaires mouride coursé par la banqueroute ?

La vie a vraiment des hauts et des bas. Un très célèbre brasseur d’affaires mouride , au faîte de sa gloire du temps du magistère du Président Me Abdoulaye Wade, vit aujourd’hui, dans l’impécuniosité la plus totale. L’homme en question, jadis, prompt à dépenser sans compter et à distribuer à tout -va d’espèces sonnantes et trébuchantes est fauché comme des blés au point de vendre ses appartements de luxe situés dans un quartier huppé de Dakar. Comble de l’horreur, notre cher bonhomme a même vendu la villa qu’il avait offerte à son frère utérin. Malade et sans ressources,il clame pour se dédouaner que c’est l’Etat qui lui doit de l’argent alors qu’il n’en est rien. Nous y reviendrons.