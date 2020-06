Qui est Dereck Chauvin

La police du Minnesota a rendu public le dossier disciplinaire de Derek Chauvin, qui fait état de 17 plaintes formulées contre lui auprès des services de police en dix-neuf ans de carrière. Une seule a donné lieu à des sanctions disciplinaires, sous la forme de deux « lettres de réprimande », note le document, qui ne décrit pas la nature des réclamations portées contre l’officier. L’auteur d’une de ces plaintes, un jeune homme blanc alors âgé de 17 ans, explique à Buzzfeed avoir été mis en joue par Derek Chauvin après qu’un de ses amis a tiré une fléchette en mousse en direction de passants.

En 2006, Derek Chauvin et cinq autres policiers ont abattu un homme latino-américain, Wayne Reyes. Les policiers ont affirmé avoir ouvert le feu après avoir été mis en joue par le suspect avec un fusil à pompe, et un grand jury a estimé qu’ils avaient fait un usage justifié de la force.

En 2008, le policier a blessé par balles un homme noir, Ira Latrell Toles, lors d’une intervention avec un autre policier pour violences conjugales. Selon la police, citée par un média local, Chauvin a tiré en réponse à une tentative de s’emparer de l’arme d’un des deux agents. Ce que Toles nie : « Il a essayé de me tuer », affirme-t-il dans une interview publiée jeudi par le site The Daily Beast.

En 2011, enfin, Derek Chauvin était présent quand un autre policier a blessé par balles Leroy Martinez, un homme amérindien dont la police a affirmé, selon une chaîne locale, qu’il tenait une arme à feu.

Il a travaillé pour le même bar que George Floyd, mais on ignore s’ils se connaissaientL’ex-propriétaire d’un bar-discothèque de Minneapolis, El Nuevo Rodeo, a affirmé à plusieurs médias avoir employé les deux hommes. En parallèle de son emploi de policier, Derek Chauvin en a assuré la sécurité pendant 17 ans, a expliqué Maya Santamaria à l’agence Associated Press. Elle affirme lui avoir reproché par le passé son emploi excessif de la force et des gaz lacrymogènes sur les clients noirs de l’établissement.

De son côté, George Floyd avait travaillé comme videur lors d’une dizaine de soirées de l’établissement en 2019, affirme l’ancienne propriétaire. Mais « Chauvin travaillait dehors et les agents de sécurité étaient à l’intérieur », précise-t-elle à une chaîne locale, estimant qu’il est peu probable que les deux hommes se soient croisés et encore moins reconnus.