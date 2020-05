RAOULT: L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS EST EN TRAIN DE DISPARAÎTRE

Une fois de plus, Didier Raoult réaffirme que l’épidémie de coronavirus en France est en train de disparaître. Comme chaque semaine sur sa chaîne YouTube, le professeur marseillais a publié une vidéo dans laquelle il fait le bilan de la maladie. Et d’après lui, il ne devrait pas y avoir de deuxième vague redoutée. «Nulle part il n’y a de deuxième vague, il y aura quelques cas sporadiques ici ou là mais il n’y a plus de dynamique épidémique», assure-t-il. «Il y a eu un seul nouveau cas hier (à Marseille ndlr), on voit bien que l’épidémie disparaît», poursuit-il avant de rappeler les bons résultats de la ville. «A Marseille, le fait d’avoir systématiquement diagnostiqué et traité les gens, le fait qu’on sait que le traitement diminue la durée du portage viral, la cloche a duré moitié moins de temps que dans la plupart des pays. Un peu partout les choses sont en train de s’arrêter»