RAPATRIEMENT DES DÉPOUILLES DES SENEGALAIS MORTS A L’ETRANGER : LA COUR SUPREME SAISIE

Le Collectif pour le Rapatriement des Sénégalais à l’étranger veut lever la mesure l’interdiction des dépouilles des Sénégalais décédés de Covid-19 à l’étranger. Un pool d’avocats a été commis pour saisir la cour suprême d’une requête en référé liberté.

La démarche auprès de la Cour Suprême vise l’obtention, le plus rapidement possible, de toutes mesures propres à sauvegarder les libertés fondamentales des Sénégalais ainsi violées et l’effectivité du droit de rapatriement des corps des Sénégalais décédés du covid-19, dans le respect des protocoles d’hygiène applicables.

Les avocats chargés de l’affaire sont Mes Assane Dioma Ndiaye, Adnan Yahya, Maître Amadou Aly Kane (Barreau Sénégal), Maître Issakha Ndiaye (Paris), Maître Alioune Ndiaye (Barreaux de Milan et Madrid) et Maître Papa Djibril Kanré, (Barreau du Québec/Canada)