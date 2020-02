Rapatriement des étudiants : Macky répond à Wade

Le Secrétariat exécutif permanent (SEP) de Benno Bokk Yakaar (BBY), qui s’est réuni hier jeudi, 13 février, a examiné celle liée à l’épidémie de Coronavirus dont le bilan ne cesse de s’alourdir, faisant désormais état d’au moins 1380 décès.

« S’agissant de l’épidémie du Coronavirus sévissant en Chine, particulièrement dans la région de Wuhan où certains de nos compatriotes, jeunes étudiants, sont établis, le SEP/BBY exprime sa solidarité à ces derniers et sa compassion à l’endroit de leurs parents vivant dans l’angoisse. Il appelle les familles des étudiants et les populations sénégalaises à garder la sérénité devant un tel phénomène et de n’écouter que l’avis des médecins et de l’instance internationale de santé qu’est l’OMS, en plus de celui des autorités nationales et de la Chine. A ce propos, le message de l’ambassadeur de Chine au Sénégal est plein de bon sens et d’assurance en demandant de ne pas céder à la panique et de faire confiance à l’expertise et à la sollicitude des autorités chinoises en charge de l’épidémie. C’est le lieu d’exprimer toute notre solidarité au grand peuple chinois et à ses dirigeants ainsi qu’au personnel médical engagé dans la prise en charge des populations et la recherche de solutions à cette épidémie », lit-on dans le communiqué du SEP de la coalition présidentielle.

Une communication faite après la sortie de l’ex-président, Me Abdoulaye Wade, réclamant le rapatriement des 13 étudiants sénégalais de Wuhan, ville située dans la province de Hubei, épicentre du coronavirus.

Selon le plan du prédécesseur de Macky Sall, on doit « envoyer une équipe médicale constituée de médecins sénégalais qui, avec leurs collègues chinois, sélectionnent ceux qui ne sont pas atteints pour un rapatriement immédiat. Les autres, s’il y en a, devant être traités sur place dans les hôpitaux chinois jusqu’à leur guérison totale. Les autres étudiants doivent être mis en quarantaine dans un pays très chaud car, selon les spécialistes, le risque de propagation au Sénégal est faible du fait que nous sommes un pays chaud. Nous ne devons pas laisser plus longtemps nos étudiants, leurs parents et amis dans l’angoisse ».