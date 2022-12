Rapport, 3eme mandat, Équité territoriale : Elhadhi Ba, décortique les manipulations de l’opposition

Elhadji Ba Maire de Mereto département de Koumpetoum ne cache pas ses mots sur sa démarche politique envers sa population mais aussi son engagement pour le président Macky Sall.

Une confirmation qu’il a fait lors de son passage dans l’émission « GOKH BI » sur Rewmi ce dimanche. Tout au début, l’édile de Koumpetoum a fait la genèse de cette commune à majorité « Sérère » qu’il gère mais par ailleurs créé par les Socées . Vu , comme Chef lieu des Terres neuves, cette localité a été créé Léopold Sedar Senghor dans le but de promouvoir l’agriculture, l’élevage principales activités des habitants.

Après le nouveau découpage, cette localité compte maintenant 16000 habitants. Elle dispose d’un lycée , d’une piste goudronnée. Avec les efforts de la commune, l’accès universel a l’eau même est une réalité même s’il y’a toujours zones qui restent. Mais le maire de dire que lui et son équipe dont une dynamique mise en place de mini forage solaire. Un projet qui permettra aux femmes de développer leurs activités dans le secteur de la culture maraîchère

Et cette démarche lui a vallu son sacre de 2eme meilleur maire après Issakha Diop. Le secteur de santé comporte des problèmes mais des efforts ont été consentis avec les moyens de la municipalité et les partenaires car il y avais qu’un seul centre de santé mais avec son arrivée il a réaliser deux autres postes de santé qu’il accompagne chaque année par des subventions. D’ailleurs il ajoute qu’un centre de santé Des initiatives qui ont permis de faciliter l’accès aux de la population qui avait de sérieux problème pour rejoindre la ville.

Dans le secteur éducatif, même si les abris provisoires existent toujours, des moyens sont entrain d’être posé . A cette effet, un projet de construction de 30 salles de classes et des blocs sanitaires sont entrain d’être déroulé surtout entre Mereto et Koumpetoum.

Avec l’existence d’un grand marché hebdomadaire, plusieurs pistes dont certains seront bientôt bitumé pour faciliter l’accès dans cette localité. En plus c’est une zone agricole. Sur la question de la politique d’équité territoriale lancée par le chef de l’État, le maire de dire que sa commune a été bien prise en compte. D’ailleurs, il a nommé la participation de la population à hauteur d’Un million avec des cotisations des populations et de la diaspora.

A travers le programme ASER, le maire de dire que 05 villages ont été électrifiée avec les types Moyens tensions grâce à PUDC. Un moyen de faciliter le travail de la population avec la mise en place de matériels et machine de décorticage, des batteuses….

Sur la question de l’association des Maires du Sénégal, le maire approuve la position des maires de l’opposition de même que ceux de la mouvance présidentielle même s’il condamne les maires de l’opposition qui ne font pas la distinction entre le temps de la politique et le travail. D’ailleurs cela se confirme par leur non implication sur la motion de censure laisse t’il entendre. D’ailleurs sur l’organisation du conseil des ministres décentralisé au niveau de Tambacounda, Elhadji Ba approuve cette initiative permettra de pouvoir mettre au vue les problèmes de cette localité surtout le problème de la construction de l’université, les routes entre autres. Selon lui, depuis l’accession du Sénégal à l’indépendance, Macky Sall est le seule président qui a eu a mettre les pieds dans cette région. Donc ceux qui parlent de campagne déguisée, n’ont pas d’arguments. Et pour mettre les gens dans le bain et permettre aux Senegalais de mieux comprendre les initiatives du Chef de l’État, le maire de dire que l’association des jeunes maires de la mouvance présidentielle doivent jouer un grand rôle surtout sur la conscientisation de la population surtout de la jeunesse .

Le maire d’insister que sur la question de la candidature de Macky en 2024 , l’association des jeunes maires du Sénégal signe et persiste qu’ils vont accompagné et voté pour leur candidat qui n’est rien d’autre que Macky Sall. En tout cas , il déclare qu’ils ne se laisseront pas manipuler par Oumane Sonko qui fait parti des personnes les plus nulles en politique dans l’histoire du Sénégal. Par ailleurs cette question de rapports qui épingle l’État du Sénégal, certes on doit s’appuyer sur les informations pour connaître la réalité mais cela implique à ce que le gouvernement face attention sur certaines manipulations surtout sur la question de la motion de Censure qui montre aussi que cette opposition est limité intellectuellement et politiquement car on doit comprendre que ces gens ne maîtrisent même pas pourquoi ils veulent censuré ce projet a conclu Elhadhi Ba , Maire de la commune de Mereto.