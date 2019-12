Rebeuss: Les agresseurs de Babacar Diop identifiés

L’agression du Professeur Babacar Diop lors de son séjour carcéral à Rebeuss connaît un retentissement. Ses tortionnaires (4 gardes pénitenciers ont été clairement identifiés, selon les membres des FDS repris par Les Echos. Les FDS demandent que justice soit faite pour arrêter les mis en cause. Une plainte sera déposée aujourd’hui lundi contre les mis en cause et les commanditaires de cette agression .