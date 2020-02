Rebeuss: Un métis se pend dans les toilettes….

Découverte macabre au quartier Rebeuss niché en centre ville. Un jeune métis, âgé d’une trentaine d’années, répondant au nom de Mohamed Akim, a été retrouvé mort, pendu dans les toilettes de sa chambre. De père libanais et d’une mère sénégalaise, Akim est décrit par ses voisins comme une personne réservée, mais dépressif. « Ici, à Rebeuss, il était bien connu et on l’appelait Akim ou simplement Ahmed. Ce garçon était choyé par son père et par sa grand-mère qui ont quitté ce monde, successivement en l’espace de 6 mois. Le jeune homme fréquentait les grandes écoles. Il était super intelligent. Il travaillait avec ses oncles paternels », renseigne une source à Vox Populi.