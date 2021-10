Red Star: Habib Beye officiellement entraineur

L’ancien défenseur des Lions du Sénégal et de l’OM Habib Beye, qui assurait l’intérim depuis un mois, devient officiellement entraîneur du Red Star.

La porte était grande ouverte et Habib Beye l’a poussée. Le Red Star, pensionnaire de National, va être entraîné par l’ancien défenseur de l’OM. Beye assurait un intérim très satisfaisant depuis l’éviction de Vincent Bordot, mi-septembre. Au-delà des résultats (2 victoires, 1 nul, 1 défaite et une qualification en Coupe), et du jeu proposé, qui ont permis de redresser le club audonien, c’est la méthode du consultant du groupe Canal + qui a particulièrement plu aux dirigeants. Les joueurs étaient également ravis de cette collaboration.

Beye ne dispose pas du diplôme requis (il passe le BEPF cette saison) et le Red Star s’acquittera donc d’une amende à chaque match, comme le prévoit le règlement. Pas insurmontable, visiblement. Les dirigeants du Red Star ont préféré donner sa chance au jeune technicien (44 ans), qui dirigera ainsi son premier club.