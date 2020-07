Règlement Champion’s League, les changements cette saison

Les équipes peuvent-elles inscrire de nouveaux joueurs ? Combien de remplacements sont possibles ? À quoi ressemble le format modifié ?

UEFA.com vous présente les principaux changements apportés au règlement de l’UEFA Champions League jusqu’à la fin de la saison 2019/20.

Le format a-t-il changé ?

Les quarts de finale et les demi-finales se dérouleront sous la forme de confrontations en match unique.

Où se disputeront les matches ?

Les quarts de finale se joueront dans deux stades situés à Lisbonne (Portugal) :

– Estádio do Sport Lisboa e Benfica

– Estádio José Alvalade

Une décision sera prise à une date ultérieure concernant le lieu où se joueront les 8es de finale retour restant, à savoir dans le stade du club qui reçoit, ou dans un stade neutre choisi par l’UEFA.

La finale aura lieu à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica.

Les clubs peuvent-ils inscrire de nouveaux joueurs ?

Les équipes seront autorisées à inscrire trois nouveaux joueurs sur leur liste A pour la fin de la saison 2019/20, aux conditions que ces joueurs aient déjà été inscrits auprès du club et soient qualifiés pour jouer pour celui-ci au dernier délai d’inscription (à savoir le 3 février 2020). La liste A pourra toujours comprendre au maximum 25 joueurs ou joueuses. Il ne sera pas possible pour les clubs d’inscrire des joueurs et joueuses récemment transférés.

Quid des remplacements en match ?

Cinq remplacements seront autorisés pendant l’ensemble des matches restants de la saison 2019/20, conformément aux amendements temporaires aux Lois du Jeu. Les clubs pourront également nommer 23 joueurs sur le banc, au lieu des 18 normalement autorisés avant la finale.

Quand se joueront les matches ?

8es de finale : 7/8 août

Quarts de finale : 12-15 août

Demi-finales : 18/19 août

Finale : 23 août

Coups d’envoi pour tous les matches à 21 heures.

