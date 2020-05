Remaniement dans la Police

De commissaires ont changé de poste ou affectés dans d’autres commissariats à l’intérieur du pays. Le commissaire de police divisionnaire Alassane Niane, ancien chef du service régional de sécurité publique (SRSP) de Tamba est désormais chef du SRSP et commissaire central de Diourbel. Il cède son ancien poste au commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou. Le commissaire divisionnaire Malick Niasse, qui était jusqu’à présent en service à la Direction de la Surveillance Territoriale (DST) est le nouveau commissaire central de Sédhiou. Il remplace à ce poste le commissaire Boubacar Bâ mis à disposition du directeur de la sécurité publique pour servir à la portion centrale de Dakar. Le commissaire de Bambey est désormais dirigé par le commissaire de police Gnima Diédhiou. Elle était précédemment au commissariat Ndorong de Kaolack, dont a hérité le commissaire Balla Kébé, qui, lui était chef de la Division de la police des étrangers, à la Direction de la police étrangère et des titres de voyage. L’ancien patron de Bambey, le commissaire Balla Fallest muté à Kébémer. L’ancien adjoint du commissaire de Thiaroye, le commissaire Albert Ndior, est nommé au commissariat d’arrondissement de Pikine, à Saint-Louis. Le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Isma Seck, ancien directeur de l’Inspection des services de sécurité au ministère de l’intérieur, est nommé conseiller technique du directeur général de la Police nationale. Le commissaire principal Mareme Ndao anciennement en service au Comité inter-ministériel de lutte contre la drogue, est désormais adjointe à la Direction de la police des étrangers et des titres de voyage. Le commissaire Sanou Diouf, qui était adjointe au directeur des Personnes de la police nationale, est désormais conseillère technique Sécurité au ministère de l’intérieur. Le commissaire Daouda Bodian, qui officiait conseiller technique Administration logistique du DGPN, est le nouveau chef de la Division de la police des étrangers à la DPETV. Le commissaire de police stagiaire El Hadji Assane Kane hérite de la Division de l’administration des personnels, à la Direction des personnels de la police nationale.