Rencontre entre Serigne Mountakha et Ousmane Sonko : Le Dahira « Moukhadamatoul Khidma » apporte des précisions

La supposée rencontre entre Ousmane Sonko et le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké continue de faire des polémiques.

Récemment des informations circulées racontant que le leader de Pastef, entre autres, a effectué son Ziar auprès du Khalife, prié au mausolée de Serigne Touba, avant de faire cap sur Mbacké. Un parcours passé au peigne-fin dans cet audio par l’un des responsables du « Dahira Moukhadamatoul

khidma », en charge la Grande mosquée de Touba. Après avoir reçu des critiques pour avoir reçu le leader du Pastef à l’intérieur de la mosquée de Touba le protocole du Khalif ne trouve rien d’anormal de recevoir un frère musulman.

Les commentaires de Moustapha Mésséré accusant « Muqadimatul Qidma », en charge de la gestion des mosquées et cimetières, d’avoir joué un faux jeu et de laisser traîner en son sein des politiciens, ont aussi énormément fait mal. Clairement décidée à se laver à grande eau , « Muqadimatul Qidma » a très vite réagi par le biais de Serigne Abdoul Ahad Bousso Makhtar, dans une déclaration sonore. La structure précise qu’elle n’a pas pour vocation de soutenir ou de combattre des leaders politiques. « Qidma n’est pas une structure qui fait de la politique. Nous sommes apolitiques. Cela n’écarte pas le fait que des membres aient des inclinaisons politiques personnelles . Toutefois, aucun d’entre eux ne saurait verser cette inclinaison dans le fonctionnement de la structure. Nul n’ose faire de la politique dans la grande mosquée. Nous ne sommes ici que derrière Serigne Touba. Nous recevons des personnes aussi différentes que variées. Nous traitons avec le même égard tous les fidèles , tous les musulmans qui fréquentent la mosquée où qui passent le temps de prier ».

Le chef religieux de poursuivre. « Récemment un leader politique est venu ( ndlr: Sonko) . Depuis qu’il est parti , des suspicions sont nées. Cela procède d’une ignorance de la structure. Ce n’est pas la première fois qu’un homme politique vienne dans la mosquée. Du temps de Wade, à plusieurs reprises , le Khalife en exercice nous a enjoint l’ordre de nous occuper de ses hôtes. Parmi ces hôtes, on en toujours compté plusieurs hommes politiques, en plus des ambassadeurs et des religieux »

Toutefois, toujours pour montrer que Sonko n’a enfreint aucune condition à lui imposée , Serigne Abdou Lahad Bousso Makhtar ajoutera qu’il a même accepté de se plier à l’exigence qui lui a été faite de ne pas accompagner Serigne Mountakha dans le mausolée de Serigne Touba. « Nous lui avons dit qu’il ne pourra pas y accéder en même temps que le Khalife. Il a accepté . Même quand il est est allé à « Daraay Kaamil », il est resté carré . Et à chaque fois , il a veillé à ce que ceux qui l’accompagnaient ne créent pas le désordre. En résumé , Sonko a respecté toutes les conditions. Il n’a enfreint aucune charte. Par conséquent, on ne peut rien lui reprocher ». Il conclut sur ce chapitre par marteler : « Il fait partie de ce pays . Et il n’est pas n’importe qui. Nous ne lui donnons pas la part qui reviendrait à un Chef d’État. Il n’en est pas un. Cela ne signifie pas que nous faisons de la politique. Nous acceptons les volontés de Dieu . Nous ne combattons personne , aucun leader politique, quelque soit son appartenance au pouvoir ou à l’opposition ».