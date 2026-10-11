Rentrée : la Fédération des associations de parents d’élèves réclame un nouveau report au 19 octobre

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Face aux risques d’inondation et aux fortes pluies annoncées par l’ANACIM du 10 au 12 octobre, la Fédération nationale des associations de parents d’élèves et étudiants du Sénégal (FENAPES) appelle le ministre de l’Éducation nationale à reporter la rentrée scolaire d’une semaine.

La rentrée scolaire 2026-2027 pourrait-elle connaître un nouveau report ? C’est en tout cas le souhait de la Fédération nationale des associations de parents d’élèves et étudiants du Sénégal (FENAPES), qui demande solennellement au ministre de l’Éducation nationale de repousser l’ouverture des classes au lundi 19 octobre 2026.

Dans un communiqué de presse rendu public le 9 octobre à Dakar, la fédération justifie sa demande par la persistance des inondations dans plusieurs établissements scolaires et les fortes pluies annoncées par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) durant le week-end du 10 au 12 octobre, notamment dans la capitale.

Pour la FENAPES, maintenir la rentrée à la date prévue, au lendemain de plusieurs jours de précipitations annoncées, reviendrait à exposer les élèves à des risques évitables. L’organisation estime que les autorités doivent davantage tenir compte des effets du changement climatique dans la définition du calendrier scolaire.

La fédération, présidée par Ibrahima Top, rappelle avoir déjà salué la décision du ministre de l’Éducation nationale de reporter la rentrée au 12 octobre, à la suite de son précédent appel du 5 octobre. Mais, face à la situation actuelle, elle juge nécessaire de reconsidérer une nouvelle fois cette échéance.

La FENAPES plaide pour un calendrier scolaire adapté à l’hivernage

Au-delà du report sollicité, la FENAPES remet sur la table la question de l’adaptation du calendrier scolaire aux réalités climatiques du Sénégal. Elle estime que rien n’impose de maintenir systématiquement les dates de rentrée et de fin d’année scolaire entre octobre et juin.

Selon son argumentaire, une année scolaire organisée de novembre à juillet pourrait également couvrir neuf mois, sans nécessairement compromettre le quantum horaire. La fédération appelle ainsi à une véritable évolution pédagogique qui éviterait de faire coïncider la rentrée scolaire avec la période de l’hivernage.

Pour les parents d’élèves, cette adaptation permettrait de mieux anticiper les difficultés liées aux fortes précipitations, aux inondations et aux problèmes d’assainissement qui affectent régulièrement les établissements scolaires.

Une semaine supplémentaire pour sécuriser les écoles

Pour convaincre les autorités, la FENAPES met en avant trois priorités : laisser passer les pluies annoncées par l’ANACIM, assainir et désinfecter les écoles encore inondées, puis garantir la sécurité des enfants avant la reprise des cours.

Elle demande donc au ministre de l’Éducation nationale de fixer la rentrée au lundi 19 octobre 2026, soit une semaine supplémentaire pour permettre aux établissements concernés de réunir de meilleures conditions d’accueil.

« Ce n’est pas une exigence, c’est une demande de bon sens », souligne la fédération dans son communiqué.

Reste désormais à savoir si le ministère de l’Éducation nationale donnera une suite favorable à cet appel, alors que la sécurité des élèves et l’adaptation du calendrier scolaire aux contraintes climatiques s’imposent au cœur du débat sur la rentrée 2026-2027.