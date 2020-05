Réouverture des classes pour les élèves malades chroniques (Plaidoyer)

Les élèves souffrant de maladies chroniques doivent être protégés au même titre que les enseignants souffrant des mêmes pathologies. C’est l’avis de la députée Adji Mergane Kanouté qui plaide pour la cause de ces grands oubliés. Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, la parlementaire, par ailleurs Secrétaire générale de l’Union pour le développement du Sénégal /Authentique (Uds/A) déplore également les lenteurs dans la gestion de l’aide en faveur des ménages les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

« J’avais émis une proposition selon laquelle les enseignants souffrant de certaines maladies chroniques devraient être épargnés par cette reprise des cours. Les spécialistes ne cessent d’alerter sur la menace du coronavirus sur les personnes vulnérables. Et ce ne sont pas seulement les personnes âgées, mais tous ceux-là qui présentent d’autres maladies pouvant présenter des complications aux malades du Covid-19 et qui sont considérées comme des co-morbidités. Et il est heureux d’entendre, note-t-elle, que le ministre de l’Education nationale a déclaré que les enseignants souffrant de maladies chroniques ne sont pas concernés pour la rentrée du 2 juin. C’est une décision salutaire, mais je crois qu’en plus des enseignants, il faut penser à ces élèves qui sont autant exposés que les enseignants. Il y en a qui souffrent aussi des mêmes pathologies qui sont entre autres, l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques, l’obésité. Et, de ce point de vue, il est important que des dispositions particulières puissent être prises à l’endroit de ces personnes à risque », suggère-t-elle.

Quid de l’enveloppe de 69 milliards de FCfa destinée à aider les ménages vulnérables pour faire face aux effets du Covid-19 ? Si la distribution des kits alimentaires aux plus nécessiteux a démarré, « Il faut déplorer les lenteurs dans la distribution des vivres en soutien aux ménages. Même si nous avons noté qu’il y a de la transparence et de l’équité dans le choix des bénéficiaires parce que les comités de suivi installés dans les quartiers ont été inclusifs », conclut-elle.