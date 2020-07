Réponse à la pandémie de coronavirus: L’Alliance sur les MNT lance un nouveau fonds de solidarité pour la société civile

Le premier Fonds de Solidarité de la Société Civile Contre les Maladies Non Transmissibles (MNT) et la COVID-19 a octroyé à 20 alliances de la société civile d’Afrique, d’Asie, d’Europe, de la Méditerranée orientale et d’Amérique latine des subventions pour accélérer leur réponse à la pandémie de coronavirus. Ledit fonds évalué à 173.850.000 FCfa, est accordé par voie de concours des subventions.

Le président de l’Alliance sur les MNT, Todd Harper indique que la pandémie de coronavirus (COVID-19) montre de nombreuses intersections entre la COVID-19 et les MNT, dans un communiqué rendu public. «Les personnes vivant avec des MNT sont plus vulnérables à la COVID-19, avec un risque considérablement plus élevé de devenir gravement malade ou de décéder du virus.

La pandémie affecte les communautés les plus pauvres du monde, ainsi que les personnes les plus vulnérables de chaque pays. Le Fonds de Solidarité de la Société Civile est né de la nécessité de s’attaquer aux MNT qui sont fondamentales pour la sécurité sanitaire, et d’empêcher l’annulation des progrès réalisés en matière de prévention et de contrôle des MNT dans le monde», déclare-t-il.

Ledit fonds évalué à 173.850.000 FCfa, est accordé par voie de concours des subventions pouvant atteindre jusqu’à 15 000 dollars aux alliances nationales et régionales sur les MNT afin de les aider à répondre aux besoins urgents des personnes vivant avec des MNT pendant la pandémie de COVID-19 par le biais d’activités de plaidoyer, de sensibilisation et de communication qui favoriseront une plus grande stabilité et une meilleure résilience organisationnelles.

Pour le PDG de l’Alliance sur les MNT, Katie Dain, il s’agit d’un fonds unique en son genre destiné à soutenir les organisations de la société civile (OSC) sur les MNT à répondre à la COVID-19. « Pendant les pandémies, la dynamique de plusieurs questions de santé et de développement durable, notamment le VIH/sida, le virus Ebola et le changement climatique, a renforcé à plusieurs reprises le rôle essentiel des OSC et des efforts menés par la communauté pour accélérer l’action du niveau local au niveau mondial.

Les organisations de la société civile ont fait leur preuves en tant que militantes, agents du changement, expertes, exécutantes et sentinelles éprouvées», renseigne-t-il. De l’avis de ces acteurs, compte tenu des vulnérabilités dues à la COVID-19 pour les personnes vivant avec des MNT, il est essentiel de garantir une société civile sur les MNT dynamique et forte qui puisse faire entendre la voix des communautés et les personnes vivant avec des MNT, plaider en faveur d’une réforme des politiques de santé, et demander des comptes aux gouvernements et aux autres parties prenantes.