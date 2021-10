REPORTAGE: Signature d’une convention de partenariat entre La CDC et l’UCAD

La Caisse des Dépôts et Consignations et l’Université Cheikh Anta DIOP à procédé ce vendredi à une signature de convention avec le rectorat de l’UCAD. Un partenariat qui permettra d’accompagner l’académie dans ses programmes de l’enseignement supérieur. Plusieurs axes seront développés notamment l’accès à l’information, l’évolution et l’implication de certains secteurs dans les filières de formation.