Reprise des cours avortée: Les enseignants stigmatisés

Après l’annulation de la reprise des cours suite à des cas positifs à la Covid-19 parmi les enseignants, les voici moqués et stigmatisés. « Les Corona »: c’est le nouveau sobriquet qui leur est attribué, raconte « Libération » dans sa livraison du jour.

Abdoulaye Ndiour, Professeur de Lettres et d’Histoire-géographie, qui a rejoint son poste à Diawara (Bakel), raconte leur calvaire. « La stigmatisation est réelle dans cette zone. Nous avons même décidé de ne plus sortir et de rester chez nous. Depuis notre retour, on nous surnomme «les Corona» », s’est-il indigné.

A l’en croire, leur voyage jusqu’à Diawara ne s’est pas déroulé dans les meilleurs conditions : « Le voyage a été très mal organisé, car c’était la croix et la bannière pour avoir un laisser-passer. C’était vraiment un désordre total au point de départ et les mesures barrières n’étaient pas respectées. On a été convoyé dans les conditions très difficiles. À l’intérieur du bus, la distanciation sociale n’était pas respectée. Au départ, chacun portait un masque mais à un moment donné, ce n’était plus possible », a-t-il ajouté.

A destination, M. Ndiour et ses confrères n’ont pas pu être testés à cause d’une défaillance des thermoflashs sous l’effet de la chaleur. Pour l’heure, ils restent confinés loin de chez eux.

Pour rappel, la reprise de l’enseignement était annoncée pour le 2 juin jusqu’à la veille, à 23 heures, date à laquelle le chef de l’Etat Macky Sall l’a reporté sine die.