Reprise des cours: Le début du calvaire et les difficultés du transport

Les vacances aux oubliettes, place au travail. Les élèves ont retrouvé le chemin des classes il y a quelques jours. Le calvaire : se lever tôt et les difficultés dans le transport.

Si les élèves ont passé près de trois mois à faire la fête, ils sont désormais obligés de se réveiller tôt afin de ne pas rater le bus ou le car Ndiaga Ndiaye. Dans la banlieue, les potaches peinent à être à l’heure, car au niveau du rond-point Case bi, c’est un véritable parcours du combattant pour trouver un bus. Et d’aucuns en arrivent souvent aux mains. Les plus costauds seront les premiers servis. Un risque pour les tout-petits obligés de faire les yeux doux aux plus grands. Sidy Diouf qui avait décidé d’aller s’inscrire au Lycée Lamine Gueye, a vite déchanté, du fait des difficultés de transport. « Je crois que je vais juste rentrer. Avec la rentrée des classes, difficile de trouver une voiture. Déjà, il est 8h45 », indique-t-il, se désolant d’être en retard.

Pour beaucoup d’élèves, c’est la croix et la bannière pour rallier leurs établissements ou retourner à la maison, via les moyens de transport. Ce qui n’est pas sans conséquence pour les budgets familiaux. « Nous sommes plus sollicités en année scolaire. » Cette remarque de Mohamed Keïta, responsable de la Ligne 5 du bus de l’Association pour le financement des transports urbains (Aftu), souligne l’affluence dans les garages ou autres arrêts-cars. Ce qui donne du fil à retordre aux usagers, qui ne savent pas souvent à quel moyen de transport se fier. « Je voudrais prendre un abonnement pour mon fils. Mais on me demande 45 000 francs. Ce qui est hors de portée de mes revenus. Je dois me rendre à Dior et je fais le pied de grue depuis plus de 15 minutes », dit avec un brin amer, la maman de P. M. T. Elève au préscolaire dans une école privée, l’enfant n’est pas encore conscient de cette situation. « Je ne suis pas en retard », lance Pape.

Vers le Croisement Béthio, avec les travaux du Bus transit rapide, les embouteillages n’en finissent plus. Pas très reluisante, cette image d’élèves regroupés, guettant l’arrivée du premier car rapide en partance vers Limamoulaye. « Il faut se réveiller de bonne heure, surtout en début de semaine. C’est trop dur, avec les travaux, on arrive le plus souvent en retard à cause des détours », pestent des potaches.