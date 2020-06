Reprise des cours reportée: Une sage décision de Macky

Il n’y a aucun mal à changer d’avis. Pourvu que ce soit dans le bon sens. Et la diplomatie est aussi l’art de reporter les décisions jusqu’à ce que les problèmes se résolvent d’eux-mêmes.

Le Président Macky Sall, en décidant de reporter la réouverture des classes a pris une sage et judicieuse décision du Président de la République.

Cette décision de renoncer à autoriser la reprise des enseignements, est lucide, courageuse, et clairement motivée par son souci de mettre toute la communauté éducative dans les meilleures conditions possibles.

Seule voix discordante, celle de cet avorton de syndicaliste, qui réduit l’espace syndical aux plateaux de télévision et l’action syndicale à ses élucubrations folkloriques dans les médias.

Ce syndicaliste dont l’ombre sombre surgit du logis ténébreux des insulteurs d’élite ! Il est chevaleresque !

Il en hâble et infeste des stipulations labyrinthiques, épiant des forfaitures à faire endosser à tierce personne et insulte à tout-va.

Finalement, ce tireur impénitent, qui s’imagine tirer sur tout ce qui bouge, ne s’aperçoit même pas qu’il n’a même plus de munitions.

Il clopine et n’a pour programme que l’insulte et les accusations calomnieuses. Les Sénégalais abhorrent l’injustice. Mais ils détestent les mystificateurs à gage et maudissent les boutefeux qui trichent en se laissant aller à la facilité.

En vérité, ce syndicaliste solitaire n’est plus aujourd’hui qu’une longue langue dont les mots insipides débités à tout va, sont comme la bave du crapaud: elle ne saurait atteindre la blanche colombe.

Prenant des vessies pour des lanternes, tout son temps est consacré à aboyer, tantôt contre les vrais militants du syndicalisme, tantôt contre le gouvernement, indéfiniment, indistinctement.

En ces temps de pandémie l’intérêt supérieur de la nation exige une attitude responsable de tous et de chacun.

Dans tous les cas, chers camarades, rassurez-vous, le Président Sall reste serein et conscient des enjeux.

Pour l’accompagner de façon responsable, soyons vigilants face à des politiciens qui ne se soucient ni de la sécurité des enseignants et des élèves, ni de l’intérêt de l’école.

Très bientôt, nous vaincrons la Covid-19. Et ensemble, nous retrouverons le chemin de l’école.

Respectons nos institutions. Le développement d’un pays passe par le respect des institutions par tous ses fils et filles, quelques soient leurs appartenances politiques, syndicales, ethniques, religieuses ou autres. La démocratie c’est le respect des lois.

Halte à l’indiscipline !

Par Amadou Bousso

Professeur de Sciences Physiques au lycée J. F. Kennedy