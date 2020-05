Reprise des vols Air France vers Dakar: Le veto d’Alioune Sarr

Le ministre a laissé entendre que les décisions que le gouvernement du Sénégal prend sur le transport aérien sont adossées aux recommandations des experts en santé publique qui justement avaient recommandé de rompre la chaîne de transmission entre le Sénégal et les pays qui étaient des foyers de la transmission de la pandémie.

Aliou Sarr a également indiqué que les frontières sont fermées jusqu’au 31 mai, et naturellement, dit-il, le comité évaluera et le chef de l’Etat et le gouvernement prendront une décision . « Mais pour le moment, l’ouverture des frontières n’est pas à l’ordre du jour. Actuellement, il n’y a pas de vol autorisé à part quelques vols spécifiques. C’est-à-dire des gouvernements qui demandent le rapatriement de leur concitoyens. Mais les vols commerciaux sont éliminés.»

Le ministre des Transports aériens Alioune Sarr s’est prononcé sur l’ouverture des frontières aériennes à la suite du communiqué de la compagnie Air France annonçant le début de ses vols vers Dakar.