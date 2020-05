Reprise du Football à huis-clos : Dortmund écrase Schalke 04

Le Borussia Dortmund roule sur son voisin de Schalke 04 et revient à un petit point du Bayern en tête de la Bundesliga, qui jouera demain face à l’Union Berlin. Erling Haland, buteur et passeur, Thorgan Hazard, buteur et passeur, Raphaël Guerreiro, double buteur, et Julian Brandt, impliqué dans les quatre buts, ont permis à Dortmund d’exploser une équipe de Schalke qui sort des places européennes et se retrouve 8e !

Le match c’est joué sans public, dans le respects de mesures anti-covid-19 strictes.

Foot Mercato