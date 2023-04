Réseau des Universitaires de Bby: Pr. Moussa Baldé élu Président lors de l’assemblée générale

Le Réseau des Universitaires de la Coalition Benno Bokk yaakaar a tenu son assemblée générale constitutive le mardi 18 avril 2023 en présence d’une délégation du SEP de Benno Bokk Yaakaar conduite par le Ministre Mor Ngom et composée entre autres, du Professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo, point focal du Réseau auprès du SEP de Benno Bokk yaakaar Elhadji Momar Samb, Haut Conseiller des Collectivités territoriales et de Marcel N’diaye ministre conseiller.

A l’entame de la rencontre des prières ont été dites pour le repos des âmes des camarades universitaires récemment rappelés à Dieu. Prenant ensuite la parole, le Ministre Mor Ngom en sa qualité de Président de séance, après avoir remercié le professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo point focal du Réseau auprès du SEP de Benno Bokk Yaakaar et son équipe pour la qualité du travail réalisé et pour avoir permis une très bonne préparation de l’assemblée générale, a transmis aux enseignants et chercheurs le message de remerciement, de félicitation et d’espoir du Président de la République.

Pour le ministre Mor Ngom, le Président de la République a très tôt compris que l’émergence dépend pour l’essentiel du sort réservé à l’université, à la recherche et globalement à l’élévation des qualifications, aussi fonde-t-il beaucoup d’espoirs dans la mise en place du Réseau des Universitaires de la Coalition Benno Bokk Yaakaar. Monsieur Ngom a par ailleurs rappelé les grands moments qui ont présidé à la création de la Coalition Benno Yaakaar tout en rendant un vibrant hommage aux pères fondateurs de la Coalition la plus durable de l’histoire politique du Sénégal.

Le professeur Cheikh Mouhamadou Mbacké Lo a procédé à la lecture de la composition du bureau proposé par le comité de pilotage. Le bureau adopté à l’unanimité par l’assemblée générale et désormais c’est le Professeur Moussa Baldé (APR) qui est le Coordonnateur, le Professeur Gorgui Ciss (PS) est élu premier vice Coordonnateur. Cinq Commissions techniques ont été installées dont la commission organisation, commission politique, Commission étude et prospective, commission communication, commission relations extérieures.

Dans son intervention, le professeur Moussa Baldé fraîchement installé dans ses nouvelles fonctions à remercier ses collègues pour la responsabilité qui lui a été confiée, une responsabilité lourde mais qu’il accepte parce que conscient du soutien des Universitaires de Benno Bokk yaakaar. Au nom de ses pairs du Réseau, le Coordonnateur a remercié et félicité le Président de la République pour les réalisations et les investissements massifs effectués dans le domaine de l’enseignement supérieur avec comme conséquences majeures, l’extension de la carte universitaire de notre pays, l’amélioration du cadre de vie et de travail des étudiants et la modernisation de nos Universités qui les placent à la hauteur des standards internationaux. S’y ajoutent la revalorisation des salaires des personnels, l’équipement des laboratoires et la mise à leur disposition d’importants moyens contribuant ainsi à leur rayonnement.

Pour le Coordonnateur, compte tenu de tout cela et de l’expertise avérée des Universitaires dans tous les domaines de la vie, les membres du Réseau des Universitaires de Benno Bokk yaakaar ont le devoir d’être ensemble et de se mettre collectivement au travail pour davantage vulgariser les réalisations du Président de la République pour qu’il continue encore d’incarner l’espoir. Aussi en a t’il appelé à l’unité, à l’ouverture et à la cohésion pour un rassemblement de tous les Universitaires.

Le Réseau des Universitaires de Benno Bokk yaakaar s’engage à mettre en place dans les plus brefs délais une feuille de route et à mobiliser toutes ses forces et toutes ses énergies pour, aux côtés du chef de L’État, le président Macky Sall, poursuivre l’œuvre de consolidation des valeurs républicaines et le redressement économique de notre pays.