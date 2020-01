Résultats de la Ligue 1  

Le stade de Mbour signe son premier succès

Le Stade de Mbour a battu dimanche le Ndiambour de Louga (2-0) en match comptant pour la cinquième journée de Ligue, 1, signant du coup sa première victoire de la saison.

Les Mbourois ont ouvert le score à la 36e minute grâce à Baba Diop. Ils ont ensuite aggravé la marque dans le temps additionnel par l’intermédiaire Moussa Ndiaye.

Les poulains de Cheikh Guèye ont réussi à prendre qu’un petit point en quatre journées de championnat. Les Rouge et Blanc ont gagné un match plus que décisif qui les a permis une net victoire et occupent désormais la 11ème place avec 4 points au compteur et quittent le bas du tableau, si Jaraaf bat l’US Gorée.

Huitième du championnat avant son déplacement à Mbour ce samedi, Ndiambour a affiché un petit visage. Et a perdu une place en s’affichant à la 9ème place et attendent les matches de Génération Foot et de Mbour Petite-Côte.

En quatre journées de championnat, les stadistes avaient concédé trois défaites et un match nul. Cette victoire confirme le net progrès des stadistes. Ils avaient notamment tenu en échec (1-1) Diambars lors de la précédente journée. La même équipe de Diambars qui a concédé une défaite (2-1) devant Dakar Sacré Cœur dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue 1.

Teungueth FC bat As douanes et conforte sa première place

L’équipe de Teungueth football club a conforté sa place de leader de la Ligue 1 à la faveur de sa victoire (1-0) décrochée ce samedi dernier devant l’AS Douanes en match comptant pour la cinquième journée du championnat.

Leader à la différence de buts à l’issue de la 4-ème journée, l’équipe de Teungueth FC a conforté sa première place ce samedi après sa victoire 1-0 aux dépens de l’AS Douanes lors de la 5-ème journée de ligue 1.

Grâce à ce succès, l’équipe de Rufisque compte 13 points (+7), trois points de plus que son adversaire du jour, l’AS Douanes (10 points +4) qui était son dauphin au classement.

DSC s’impose face à Diambars

Dakar Sacré-Cœur recevait ce samedi, le promu Diambars sur sa pelouse. Et le match des challengers s’est soldé par une victoire des Académiciens sur le score de deux buts à un. En réception de Diambars ce week-end, Dakar Sacré-Cœur a fait le boulot en dominant leurs homologues académiciens de Saly. Avec le podium promis en cas de victoire, DSC n’a pas voulu raté l’occasion de coller aux deux leaders, TFC et l’AS Douane. Les Académiciens se sont imposés sur le score de deux buts à un et deviennent deuxième du championnat derrière Teungueth FC et à égalité avec Douane (10 points). Une bonne opération des pensionnaires de l’Académie de Sacré-Cœur. Diambars se positionne désormais à la 5e place.

Jaraaf enfonce l’US Gorée (1-0)

Très mal-en-point depuis le début de la saison, l’US Gorée avait la lourde tâche de ne pas perdre devant le Jaraaf, ce samedi pour éviter de s’installer à la dernière place. Chose que les Insulaires ne réussiront pas puisqu’ils vont s’incliner sur le score d’un but à zéro. Les Insulaires sont désormais lanterne rouge du championnat avec un petit point. Quant au Jaraaf, cette victoire permet de gagner 5 places au tableau avec 7 points sur 15 possibles.

CNEPS Excellence tient en échec Niary Tally (1-1)

Niary Tally du coach Pape Thiaw faisait face au CNEPS Excellence pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Un match nul a finalement soldé le sort de cette rencontre entre l’équipe hôte mal classée et les Galactiques.

OUSMANE SOW