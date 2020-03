Révélations : Le départ de Socé Diop Dione n’a rien à voir avec le rapport de l’OFNAC…

Madame Socé Diop Dione vient de quitter, par décret présidentiel, son poste de Directrice de l’Agence Nationale de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP). Et la presse nationale a, ainsi ,fait ses choux gras de cette fin de mission de celle que l’on surnomme”la lionne du Bambouck”.Tant ses performances électorales et ses capacités mobilisatrices ne font l’ombre d’ aucun doute au niveau de son fief de Koungheul ( région Kaffrine) Certains vont jusqu’à vouloir lire une corrélation insidieuse, voire une parfaite liaison entre ce départ à la tête de cette structure logée au Ministère sénégalais de l’Urbanisme et de l’Habitat. Il n’en est rien ! Selon nos sources bien au fait de ce dossier, des adversaires politiques tapis dans l’ombre de la délation, de la médisance et de la méchanceté gratuite ,mis au courant de son prochain “remerciement” par Macky ,ont bien fait de sauter sur l’ occasion en manœuvrant une certaine presse qui, publie un rapport sur l’ agence qu’elle dirige de main de… maîtresse ce, depuis 2012. Le fait que ce rapport en date de 2017 ,publié la veille et le jour même du Conseil des Ministres, en dit long sur la sournoiserie de ces auteurs et autres commanditaires qui cherchent, coûte que coûte, à le justifier corrélativement à la publication du rapport de l’ organe de contrôle . En sus, connecter ces deux choses ,c’ est même vouloir s’ en prendre au régime du Président Macky sinon comment expliquer que sur plus de 50 dossiers d’ autorités épinglées par l’ OFNAC ,le Chef de l’ État cible une seule, de surcroît, une seule dame pour l’ envoyer, ensuite, à l’abattoir ? C ‘est un non sens. Une aberration.

Madame Socé Diop Dione a toujours été sur le terrain de l’action utile pour servir la République et son mentor de Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Dans le département de Koungheul ,elle s’est toujours investie pour le triomphe de la cause présidentielle. Elle ne mérite vraiment pas ce lynchage médiatique .Mais, bon , le Sénégal reconnaîtra ses dignes fils dont elle fera, nous en sommes sûrs, partie.