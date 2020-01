Revendications salariales des centrales syndicales : Le discours sans appel de Macky

Net et clair. Le Chef de l’Etat n’a pas porté de gants sur les prétentions du monde du travail. « Vous n’aurez rien car vous ne représentez que 1% de la population, » semble-t-il leur dire.

Pour un discours, celui de cette année a été sans faute, à part l’uppercut que le teigneux journaliste de la Rfm lui a balancé et qu’il a esquivé. C’est dire que Macky a mûri. Macky a grandi. En hauteur ! Calme, serein, un dicton paisible et des axes bien ciblés, le Président de la République est apparu méconnaissable. De la diplomatie à l’économie, en passant par la politique et les libertés, Macky Sall a séduit. Non sans avoir raison -un exercice difficile- mais il a cherché à se faire comprendre. Et plus précisément en direction des enseignants et des travailleurs du secteur de la santé et de l’action sociale. Pour les premiers nommés, ce n’est pas demain la veille pour une paix des braves. Depuis son installation, le Chef de l’Etat n’a jamais manqué une occasion d’égratigner le monde des enseignants, à l’occasion de leurs grèves cycliques et légitimes. Et dans son discours du nouvel an, il a encore sorti la casaque de la confrontation, montrant ainsi toute sa détermination à faire face. Un avertissement aux enseignants de modérer leur tempérament. Encore qu’au premier février prochain, le doute guette les enseignants par rapport aux quinze mille francs d’augmentation qui relèvera l’augmentation à quarante mille, conformément au protocole signé avec le grand Cadre en 2018. Le même bâton n’a pas épargné le monde de la santé. Les camarades de Mballo Dia Thiam déchanteront aussi à entendre le Président Sall. Depuis trois ans que dure leur grève, l’Etat joue au ping-pong avec le Sutsas, syndicat-mère qui regroupe l’intersyndicale de la santé. En définitive, Macky Sall, même s’il a montré de très bonnes dispositions au dialogue, garde encore un esprit de combattant aguerri. Toujours prêt à aller au front. Et une question que ne manquent pas de se poser les deux groupes de syndicats sur la tontine. Combien cotise-t-il ?

Pape Amadou Gaye