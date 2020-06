REWMI FM SE BRANCHE SUR RADIO GARDEN

Rewmi Fm s’insère dans Radio Garden. En effet, il s’agit d’une plateforme regroupant toutes les stations radios du monde en un seul clic. Désormais, vous pouvez écouter, en un seul clic, votre radio préféré, la radio Rewmi Fm, la radio du bonheur. Pour découvrir vos émissions phares, branchez-vous sur Radio Garden, et il vous suffit de déplacer votre viseur sur l’un des innombrables petits points verts.

Vous verrez alors apparaître en bas à droite de votre écran la liste des stations de radio se trouvant à proximité. Et cliquez sur Rewmi Fm, la radio qui vous tentera le plus, certainement. Il ne vous reste plus qu’à faire tourner le globe jusqu’à trouver votre radio préférée, la radio du bonheur : Rewmi Fm. Cliquez sur le lien ci-dessous !

http://radio.garden/live