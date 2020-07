Rufisque: 57 Tonnes de produits impropres à la consommation détruites

La Brigade départementale du service d’hygiène de Rufisque a présenté à la presse son bilan d’activités annuel marqué par les stigmates de cette période de pandémie à Covid-19. Entre désinfection, saupoudrage, vaccinations, visites domiciliaires et décontamination, la palme est revenue à la forte saisie de produits impropres à la consommation estimée à pus de 31 Millions de FCFA.

Les hommes du Major Mamadou Thiam Faye ont fait face à la presse hier pour dresser le bilan annuel de leurs activités 2019-2020. Un bilan honorable qui a permis à cette brigade au-delà de ses missions classiques allant des visites à domicile aux vaccinations en passant par les causeries éducatives et autres analyses de l’eau et saupoudrages, de dérouler des actions liées à la Covid-19.

C’est ainsi que bien avant la découverte du premier cas de coronavirus au Sénégal (ndlr : Le 2Mars 2020) une campagne de sensibilisation axée sur le lavage des mains et le respect des normes d’hygiène individuelle et collective a été initiée par la brigade dés le 16 Avril 2020 suivie par des actions de décontamination de locaux devant abriter plus tard des patients à l’Hôpital des Enfants de Diamniadio et des hôtels du Lac Rose.

Ensuite des domiciles ayant accueillis des cas communautaires et contacts du département de Rufisque ont été entièrement décontaminés par les Soldats de l’Hygiène dirigés par le Major Thiam. Et ensuite douze (12) corps sans vie dont deux (2) liés à la Covid-19 ont été décontaminés par ce service d’hygiène durant la période allant du mois d’Avril au mois de Juillet 2020.

Mais le fait marquant de ce bilan est la saisie de produits avariés et impropres à la consommation. Estimés à 57 tonnes soit une valeur de 31 051 000 FCFA composés de produits variés dont on pouvait remarquer de la boisson gazeuse, des bouillons, du café, de l’huile, du beurre de cuisine, des médicaments etc.

Tous ces produits variés dont la date de préemption était arrivée à expiration depuis longtemps, ont été saisis selon le patron de la Briagade, dans des boutiques de quartiers du département de Rufisque. Et selon toujours les dires du Major Thiam, « ces produits saisis sont pour la plupart non seulement impropres à la consommation mais aussi dangereux pour la santé des populations » ; c’est pourquoi, a-t-il poursuivit, « tous les délictuels non seulement ont vu leurs produits saisis, mais se sont vus aussi servir des amendes pour les décourager à de telles pratiques ».

Le major Thiam a tenu, devant la presse, à préciser qu’il inscrit ce bilan « dans le cadre du renforcement de la sensibilisation contre le Coronavirus mais aussi pour dire à nos concitoyens de veiller davantage sur les gestes barrières » et de « s’inspirer des pays asiatiques qui ont réussi grâce à leur discipline à faire reculer cette pandémie dans leurs pays ». La présentation des produits saisis à la presse à été suivie par leur destruction dans la forêt de Rufisque en présence de représentants de commerçants et d’associations de consuméristes du département de Rufisque.

Rewmi.com | Djiby GUISSE