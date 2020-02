Rufisque exige qu’un lycée porte le nom de Mbaye Jacques Diop

Macky Sall a immortalisé Ousmane Sembène, Amath Dansokho, Cheikh Hamidou Kane et Ousmane Sow en leur donnant les noms d’établissements d’enseignement secondaire général secondaire dans la région de Dakar. Une décision dont se félicitent les proches de Me Mbaye Jacques Diop. qui, tout de même, ne comprennent pas la raison pour laquelle Me Mbaye Jacques Diop a été oublié. Pour certains, c’est une faute politique très grave commise par Macky Sall et ses proches. Aziz Faye et les proches parents de Me Mbaye Jacques Diop, qui sont dans tous leurs états, sont étonnés que le chef de l’Etat n’honore pas Mbaye Jacques Diop en donnant son nom au lycée moderne de Rufisque. A défaut du lycée moderne de Rufisque, ils demandent à Macky Sall de donner le nom du lycée de Diamniadio, qui fait partie du département de Rufisque, à Me Mbaye Jacques Diop. parce que «nak», les gens honorés n’ont, en rien, plus participé à la construction de ce pays que Mbaye Jacques Diop.