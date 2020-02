Sa mère décède, il se jette dans un puits

Il n’a pas supporter la perte de sa mère, survenue hier mardi. Henry Ndécky qui s’est rendu à la maison familiale après l’annonce du décès de sa mère a piqué une crise qui s’est manifestée par des vomissements. Quelques instants après, il s’est relevé, mais c’était pour aller se jeter dans le puits d’à côté. Les fait rapportés par Seneweb se sont passés à Sédhiou.

Informés, les sapeurs pompiers de la 43e compagnie d’incendie et de secours se sont rendus sur les lieux. Acheminés à l’hôpital pour des soins, le jeune militaire invalide a finalement rendu l’âme à la surprise générale. Sa mère sera enterrée aujourd’hui mercredi et lui, demain jeudi. Santossou, son quartier, est dans la tristesse et la consternation suite à cette double douleur survenue ce jour.