Sadio dans l’équipe type des 10 dernières années de Liverpool

Le joueurs de classe mondiale se sont succédé ces 10 dernières années à Liverpool. De quoi inspirer le Onze Mondial pour effectuer un onze de rêve. Alison prend logiquement place dans les buts. Le portier brésilien a apporté la sérénité qu’il manquait aux Reds.

La défense est quasiment composée de celle de cette année à une exception près : Daniel Agger est aligné aux côtés de Virgil Van Dijk, alors que Andrew Robertson et Trent Alexander-Arnold prennent place sur les côtés. Les deux capitaines du club Steven Gerrard et Jordan Henderson sont présents au milieu de terrain, tandis que Sadio Mané et Mohamed Salah sont bien évidemment titulaires aux postes d’ailier gauche et d’ailier droit. Et devant, quoi de mieux qu’un duo Luis Suarez-Roberto Firmino ? Cette équipe de Liverpool a de quoi faire rêver.

Onze type

Gardien: Alisson

Défense: Robertson – Van Dijk – Agger – Alexander-Arnold

Milieu: Mané – Gerrard – Henderson – Salah

Attaque: Luis Suarez – Firmino