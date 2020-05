Sadio Mané, meilleur joueur sénégalais des années 2000

Après 1 mois de compétition, 32 joueurs sélectionnés au départ, des battles âprement disputées sur les pages Facebook, Twitter et Instagram de wiwsport.com, c’est Sadio Mane qui remporte le titre de Meilleur joueur sénégalais des années 2000.

L’attaquant international sénégalais de Liverpool a fait un parcours sans faute en battant Frédéric Mendy au premier Tour, avant de dominer Khalilou Fadiga dans le choc des 8e de finale, puis éliminer Ferdinand Coly en quart de Finale et Tony Sylva en demi-finale. Et c’est à l’inévitable EL Hadji Ousseynou Diouf que l’enfant de Bambali va faire face en finale et remporter à l’issue des votes le titre de le titre de Meilleur joueur sénégalais des années 2000.