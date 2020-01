Sadio Mané : «Nous jouerons chaque match comme une finale »

Sadio Mané a promis que lui et ses coéquipiers de Liverpool donneront absolument tout ce qu’ils ont pour livrer plus de joie et de succès à Anfield cette saison.

Avec 13 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City, Liverpool est au sommet de la Premier League, avec deux matchs en retard. Cependant, étant sur plusieurs fronts (Premier League, Ligue des champions particulièrement), l’international sénégalais Sadio Mané se veut prudent et insiste pour que l’équipe de Jürgen Klopp reste concentrée pour mieux s’attaquer à chaque défi.

Le ballon d’or africain 2019 a déclaré sur le site de Liverpool que lui et ses partenaires ne laisseront aucun détail selon nos sites d’information Galsenfoot

« Je pense qu’il est nécessaire de se sacrifier pour donner tout ce qui est possible à l’équipe, et l’équipe me rendra cela pour bien sûr chaque joueur. »

« Nous avons accompli des choses et nous voulons faire plus et de grandes choses avec ce club. Nous voulons gagner des trophées. Premier League, Ligue des Champions à nouveau, ce qui ne sera pas facile, nous le savons tous. »

« Mais avec ce que vous avez vu ces dernières années, tout est possible et nous pouvons le faire et le refaire. Nous avons juste besoin d’avoir faim dans le bon sens et de nous pousser jusqu’au bout.

« Quand nous avons perdu la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid … Je pense que tout a changé et nous nous sommes dit: » C’est possible «Nous avons également une équipe jeune et je pense que tout a changé. »

Nous avons plus de conviction et nous avons plus de confiance et nous avons dit: « Tout est possible, pourquoi ne pas essayer? Nous voulons tous gagner des choses, alors pourquoi ne pouvons-nous pas réussir ensemble et le faire? » Je pense que cela fonctionne très bien. »

Liverpool a récolté 64 points sur 66 possibles cette saison, sans compter les succès en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et en Super Coupe de l’UEFA, en plus d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions.« Les supporters ne voient que ce que nous faisons sur le terrain chaque week-end et le succès aussi. Mais le travail commence par nous-même à la maison professionnellement et un travail acharné sur le terrain. Vous pouvez voir que chaque jour depuis le premier jour où je suis arrivé à Liverpool, les joueurs veulent s’améliorer davantage et aller de mieux en mieux. »

« Vous pouvez voir le gymnase une heure avant que l’entraînement ne soit complètement plein. Je pense que c’est un très, très gros signe pour le club parce que tout le monde veut jouer et tout le monde veut être le meilleur. Je pense que cela rend les choses spéciales. »

« Depuis le terrain d’entraînement, tout commence par là et c’est vraiment très important. Il est normal que les fans soient tellement excités de voir l’équipe bien jouer et réussir. C’est pourquoi nous travaillons tous les jours. »

Les Reds devront confirmer ce jeudi à Wolves pour s’assurer et rassurer leurs supporters. Sadio Mané, le buteur à l’allée, reconnait les qualités de l’adversaire.

« C’est une très, très bonne équipe avec de très, très bons joueurs. Ils se débrouillent bien en championnat. Après tout, nous savons que nous avons aussi une bonne équipe et je pense que nous avons maintenant de l’expérience en Premier League. Nous savons que ce genre de match ne sera pas facile mais nous savons aussi comment gérer ce type de match, qui est un autre avantage pour nous. »

« Ce ne sera pas facile et nous le prendrons très, très au sérieux parce que pour nous maintenant, [il s’agit de] simplement le prendre match par match sans faire de pression pour nous et jouer chaque match comme une finale. Voulez réaliser des choses, vous devez le faire. »

OUSMANE SOW (STAGIARE)