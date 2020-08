Saison 2019-2020 : Jürgen Klopp élu meilleur entraîneur de Premier League

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a été désigné meilleur manager de Premier League pour la saison 2019-2020. Le technicien allemand succède à Pep Guardiola qui avait raflé le titre la saison précédente avec Manchester City.

Klopp, qui officie à Liverpool depuis 2015, a mis fin à trente ans d’attente pour les Reds qui ont enfin été sacrés champion d’Angleterre cette saison. En signant 32 victoires, trois nuls et trois défaites, ces joueurs ont amassé 99 points, un record pour le club, et terminé avec 18 longueurs d’avance sur Manchester City, leur dauphin.

